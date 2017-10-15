Başbakan Yıldırım İstanbul'da cami açılışı yaptı
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, İstanbul Pendik'te yapımı tamamlanan Amine Hatun Camii'nin açılışını yaptı.
- DHA
Camiinin açılış törenine Başbakan Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ak Parti milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Camii çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Basına kapalı gerçekleştirilen açılış töreninin ardından Başbakan Yıldırım, vatandaşlara aşure dağıttı. Öğle namazını da burada kılan Başbakan Binali Yıldırım, yaklaşık 3 saatin ardından tören alanından ayrıldı.
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