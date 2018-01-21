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Başbakan Yıldırım: Zeytinler halka, dallar teröristlere

Başbakan Yıldırım, Çanakkale 1915 Köprüsü'nün inşaat çalışmalarında incelemelerde bulundu. Burada birtakım açıklamalar yaptıktan sonra basının sorularını yanıtlayan Başbakan Yıldırım, Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili bir soruya, 'Bu Zeytin Dalı'nın zeytinleri orada yaşayan sivil, masum insanlara, dalları da teröristlere gidiyor.' dedi.

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Başbakan Yıldırım, Çanakkale'de yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Türkiye ekonomisi bu ufak tefek operasyonlarla olumsuz etkilenecek bir ekonomi değildir. Bugün gidin, şehirlerde AVM'lerde, ticaret merkezlerde hayat normal akışı ile devam ediyor. Mehmetçiğimiz, ÖSO'ya mensup kardeşlerimiz orada bulunan terör gruplarını yok etmek, orada yaşanan Kürt, Arap, Türkmenleri bu zulümden kurtarmak için, aynı zamanda ülkemize saldırıları durdurmak için operasyon başlattılar. Bu Zeytin Dalı'nın zeytinleri orada yaşayan sivil, masum insanlara, dalları da teröristlere gidiyor.

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