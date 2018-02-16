Başbakan Yıldırım Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal ile Münih’te görüştü Başbakan Binali Yıldırım, tedavisi devam eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin kızı Aslı Baykal ile Münih'te görüştü.