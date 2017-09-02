Başbakan Yıldırım: Dönüş yolunda lütfen dikkat edin
Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Çamlıca Gişeler'de trafik denetimi yapan ekipleri ziyaret etti. Burada sürücülerle sohbet eden Başbakan Yıldırım, 'Dönüş yolunda lütfen dikkat edin' dedi.
İstanbul Çamlıca Gişeler'de trafik denetimi yapan ekipleri ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım sürücülerle de sohbet etti. Yollardaki sürücülere uyarıda bulunan yıldırım, "Lütfen dikkatli şekilde evinize dönün. Yolların kralı olmaz kuralı olur. Sağ salim yakınlarınıza kavuşun"dedi.
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