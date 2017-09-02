Son Dakika Haberleri E-gazete 2Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başbakan Yıldırım: Dönüş yolunda lütfen dikkat edin

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Çamlıca Gişeler'de trafik denetimi yapan ekipleri ziyaret etti. Burada sürücülerle sohbet eden Başbakan Yıldırım, 'Dönüş yolunda lütfen dikkat edin' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Çamlıca Gişeler'de trafik denetimi yapan ekipleri ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım sürücülerle de sohbet etti. Yollardaki sürücülere uyarıda bulunan yıldırım, "Lütfen dikkatli şekilde evinize dönün. Yolların kralı olmaz kuralı olur. Sağ salim yakınlarınıza kavuşun"dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kurbanlık boğadan hastanelik eden çifte

Kurbanlık boğadan hastanelik eden çifte

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA