Başbakan Yıldırım, down sendromlu Filistinli genci kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, İsrail askerleri tarafından gözaltına alınıp serbest bırakılan ve psikolojik destek için Türkiye'ye getirilen down sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil ve ailesini kabul etti.

AK Parti Genel Merkezi'nde, down sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil, annesi Vecihe, babası Halil İbrahim ile ağabeyi Ammar et-Tavil'i konuk eden Yıldırım, Filistinli aileyle bir süre sohbet etti.

Başbakan Yıldırım, Muhammed et-Tavil'in Türkiye'de dil eğitimi alacağını ve kendisine psikolojik destek verileceğini söyledi.

Kabul sırasında Yıldırım ile Rabia işareti yapan Muhammed et-Tavil, daha sonra Başbakan Yıldırım'a üzerinde Mescid'i Aksa'nın kabartmalı resminin yer aldığı plaket hediye etti.