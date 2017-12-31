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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Silahlı Kuvvetlerimiz dünyada örnek bir ordu olmanın destanını yazacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askerlere hitaben telefondan hitap etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlere hitaben, "Silahlı Kuvvetlerimiz gerek elde ettiği teknolojik imkanlarla, gerekse sizdeki bu güçlü imanla, inanıyorum ki dünyada örnek bir ordu olmanın da her türlü uygulamalarıyla destanını yazacaktır." dedi.

 

Türkiye zorluklarla dolu bir yılı geride bıraktı, inşallah gelecek yılımız bugünden çok daha güzel olur. 

Terör denen illete tarihin en ağır darbesini sizler vurdunuz ve ülkemizi daha güvenli hale getirdiniz. Komandolar, Türkiye'nin terörle mücadelesinin simgesi olmuştur.

(FETÖ'nün darbe girişimi) Bayrağını, vatanını seven Türk askeri, polisi ve vatandaşımız, asker kılığına girmiş alçaklara hak ettiği dersi hep beraber verdi.

Türk ordusu mazlumların ordusudur. Türk komandosu, dünyanın neresinde olursa olsun barışın, güvenliğin, ay yıldızlı bayrağımızın teminatıdır.

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