Cumhurbaşkanı Erdoğan: Silahlı Kuvvetlerimiz dünyada örnek bir ordu olmanın destanını yazacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlere hitaben, "Silahlı Kuvvetlerimiz gerek elde ettiği teknolojik imkanlarla, gerekse sizdeki bu güçlü imanla, inanıyorum ki dünyada örnek bir ordu olmanın da her türlü uygulamalarıyla destanını yazacaktır." dedi.

Türkiye zorluklarla dolu bir yılı geride bıraktı, inşallah gelecek yılımız bugünden çok daha güzel olur.