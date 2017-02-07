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Başbakan Yıldırım, Espen Barth Eide'yi kabul etti

Başbakan Yıldırım, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide ile görüştü.

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Başbakan Binali Yıldırım, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide ile görüştü.

Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

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