Başbakan Yıldırım, Espen Barth Eide'yi kabul etti
Başbakan Yıldırım, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide ile görüştü.
- AA
Başbakan Binali Yıldırım, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide ile görüştü.
Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.
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