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Başbakan Yıldırım'dan Fransa'ya tepki: Kabul edilemez

Başbakan Binali Yıldırım, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un YPG/PKK açıklamalarıyla ilgili, 'NATO müttefiki Fransa’nın bu hareketi ağır bir tahriktir' dedi.

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Başbakan Binali Yıldırım Bosna Hersek dönüşü uçakta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un YPG/PKK açıklamalarına ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yıldırım, "Fransa’nın yaptığı kabul edilemez. NATO müttefiki Fransa’nın bu hareketi ağır bir tahriktir. Farklı açıklamalar geliyor ama bizi bağlayan ABD Başkanı’nın söyledikleridir. Kendisini bu çıkışından dolayı tebrik ediyoruz. Doğru bir karar vermiştir" dedi.

Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki durumuna ilişkin konuşan Yıldırım, "Merkezi hükümet duyarlı hareket ediyor, iş bitti diyemeyiz. Tercihimiz Irak merkezi hükümetinin kendi başına yapması, olmazsa beraber yapmamız. Bu da olmazsa Suriye’de yaptığımız gibi yaparız. Şu anda kısmen çekilme var ancak tam durum tespiti yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

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