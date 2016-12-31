Başbakan Yıldırım Gaziantep'te askerleri ziyaret etti
Başbakan Binali Yıldırım Gaziantep'te sınırında Fırat Kalkanı'na katılan askerleri ziyaret etti
Başbakan Binali Yıldırım Gaziantep'te sınırında Fırat Kalkanı'na katılan askerleri ziyaret etti, askerlerin aileleriyle telefonda görüştü.
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