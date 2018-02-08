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Başbakan Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Akar'ı kabul etti

Başbakan Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ı kabul etti.

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Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul etti.
 
Çankaya Köşkü'nde, basına kapalı gerçekleşen kabul 1,5 saat sürdü.

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