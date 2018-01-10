Başbakan Yıldırım 'Gönül Dağı'na konuk olacak

"Gönül Dağı" programının özel bölümünün fragmanı, TRT 1 ve TRT Haber ekranlarında yayınlandı.

Başbakan Yıldırım, programın fragmanında kendisini, "Ben Erzincan Refahiye'nin Kayı Köyü'nden Topal Dursun'un oğlu." şeklinde tanıttı.

Mesleği gemi inşa mühendisliği olan Yıldırım, gençlik yıllarında babasıyla otobüs işletmeciliği yaptığını da anlattı.

Mercedes'in "302" model otobüsünün direksiyonuna geçen Başbakan Binali Yıldırım'ın, "Babamla beraber başladık biz bu işe. 1978'de bir otobüs aldık. 1984'e kadar bu işi yaptık. Bu vesileyle Türkiye'nin her tarafına yolcu taşımacılığı yaptık." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, siyasete uzanan hayat hikayesini ise "Allah ne yazdıysa o oluyor, nasibinizde varsa oluyor. Tabii ki çalışacaksın, çabalayacaksın ama sonunda takdir Mevla'nın." sözleriyle özetledi.

Programın fragmanı, Erzincan'a ait "Şu yüce dağları duman kaplamış" adlı türkü eşliğinde sunuldu. Türküyü dinleyen Yıldırım, "Bu, bizim memleketin türküsüdür. Bizim türkülerimiz hep acıklıdır. Çünkü Erzincan depremlerden çok acı çeken bir ildir. Bütün türküler umutsuzluk, acı, aşk ve sevgi üzerine." değerlendirmesini yaptı.

Hollandalı sunucu Wilco Van Herpen ile yola çıkan konukların hayat hikayelerini anlattığı "Gönül Dağı" programının özel bölümü saat 19.50'de TRT 1 ve TRT Haber ortak yayınında seyirciyle buluşacak.