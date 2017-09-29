Başbakan Yıldırım: Güçlü kalmanın yolu budur

Türkiye'nin e zor bir bölgede olduğunu ve bu coğrafyanın kader olduğunu ifade eden Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin bütün alanlarda kendi kendine yeten bir ülke olması gerektiğini belirtti.

Başbakan Yıldırım, "Sanayide, savunmada, eğitimde, sanatta hayatın bütün alanlarında kendi kendimize yeterli hale geleceğiz. Güçlü kalmanın yolu budur. Bugün bazı şeylere ihtiyacımız oluyor örtülü ambargo uygulanıyor. 1974'te açık ambargo vardı, şimdi örtülü. Bu bir mesajdır; Hiçbir şeye muhtaç olmayacaksın." dedi.

Savunma sanayi alanında Türkiye 2002 yılında yüzde 24 yerlilik oranına sahipken bu oran şu anda yüzde 60'ı aştı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım milli savunma sanayi cirosunun 5 milyar dolardan 35 milyar dolara çıktığını ifade etti.