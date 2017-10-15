Başbakan Yıldırım, Helin Palandöken'in taziyesine gitti

Başbakanlık kaynaklarından yapılan açıklamaya göre Yıldırım, Pendik'te Amine Hatun Camisi'nin açılışının ardından Tuzla Aydınlı Mahallesi'ne geçti.

Başbakan Yıldırım, burada, Pendik'teki silahlı saldırıda hayatını kaybeden lise öğrencisi Helin Palandöken'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Yıldırım, kuralan taziye evinde gerçekleştirdiği ziyarette, baba Nihat Palandöken'e, yakınlarına ve mahalle halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Taziye ziyaretinde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Helin Palandöken için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Ziyarete, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ile Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da katıldı.

Bu arada Başbakan Yıldırım, Amine Hatun Camisi'nin açılışında yaptığı konuşmada da Palandöken ailesine bağsağlığı dileyerek, "Evvelsi gün Pendik'te bir öğrencimiz, Pelin kızımız bir sapık tarafından vuruldu, hayatını kaybetti. Pelin kızımıza Allah'tan rahmet diliyoruz, ailesine başsağlığı diliyoruz. Acılarını paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.