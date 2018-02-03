Başbakan Yıldırım: Hukuk içinde en ağır cezayı alacaklar, hiç endişeniz olmasın

Yıldırım, AK Parti Balıkesir 6. Olağan İl Kongresi öncesinde Kurtdereli Spor Salonu önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Vatandaşlara hitap eden Yıldırım, AK Parti kongrelerinde kavganın değil sevgi, muhabbet, heyecanın olduğunu söyledi.

Yıldırım, 2019 yoluna, kutlu yolculuğa giderken Türkiye'yi, Türk milletini muasır medeniyetler seviyesine, 2023, 2053, 2071 hedeflerine taşıyacak bu kongrenin hayırlı olmasını diledi.

"81 milyon bir, beraber, kardeş olarak büyük bir mücadele veriyoruz." diyen Yıldırım, içeride ve dışarıda Türkiye'nin barışına, kardeşliğine, bekasına göz diken terör örgütlerine ve Türkiye'nin güney sınırlarında bir terör kuşağı oluşturmaya çalışan şer güçlerine karşı Fırat Kalkanı Harekatı'nda ne yapıldıysa, terör örgütleri nasıl ortadan kaldırıldıysa şimdi de Afrin'de kahraman Mehmetçik'in aynı işi yaptığını, bölgeye barış, huzur götürdüğünü, teröre karşı amansız bir mücadele verdiğini söyledi.

Başbakan Yıldırım, Türkiye'de yaşayan herkesin duasının kahraman Mehmetçik'le beraber olduğunu ifade ederek şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise hayırlı, uzun ömür diledi.

Balıkesir'in yeni bir destan yazdığını vurgulayan Yıldırım, şehrin 2019'da cumhurbaşkanını, milletin adamını seçmeye hazır olduğunu belirtti.

Başbakan Yıldırım, "FETÖ'süyle, bölücü PKK'sıyla bu ülkenin, bu milletin başına kim bela olduysa gereği yapılıyor. Hukuk içinde en ağır cezayı alacaklar, hiç endişeniz olmasın." dedi.

Bugün Tekirdağ'ı ziyaret ettiğini aktaran Yıldırım, Balıkesirlilere oradaki vatandaşların ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyledi.

Vatandaşların, "Başbakanım, bizi Afrin'e götür" sözleri üzerine Yıldırım, şunları kaydetti:

Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Gençler, Mehmetçikler, kahraman evlatlarımız orada destan yazıyor. Orada, milletin arzu ettiği her türlü operasyonu yapıyor. Hiç merak etmeyin, eğer ülkemiz, milletimiz, aziz vatanımız bir tehlike içerisinde olursa biz biliyoruz ki 81 milyon vatan evladı bu mübarek toprakları korumaya hazırdır. Nene Hatunlar, Fatma bacılar ve daha nice kahramanlar bu ülke, bu millet için her zaman canını seve seve feda etmiştir. Bundan sonra da ülkemize vaki olacak herhangi bir tehlike karşısında birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz artarak devam edecek, ülkemize yan bakanlara hak ettikleri cevap verilecektir.

Konuşması sırasında geleneksel "yörük atkısı" takan Yıldırım, konuşmasının sonunda yanına çağırdığı Balıkesirli bir çocuğu sevdi, sohbet ettiği çocukla fotoğraf çektirdi.