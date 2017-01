Başbakan Yıldırım ile Therasa May ortak açıklama yapıyor

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:

Sayın Başbakan Theresa May ve değerli dostlar. Hepinizi saygı ile selamlıyorum. Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ülkemize resmi temaslarda bulunuyor. Kendisini ve heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Sayın May ile ilişkilerimizi etraflıca konuştuk.

Başta güvenlik ekonomik alanda mevcut işbirliğini daha da nasıl geliştiririz bu konularda kapsamlı görüşmeler yaptık ve her iki taraf olarak ortak iradenin mevcut olduğunu teyit ettik.

Esasında bu iradenin somutlaştırılmasında 2010 yılında Türkiye ile Birleşik Krallık arasında stratejik ortaklık kurulması hedefine yönelik görüşmenin çerçeve ve yol göstericiliği esas alındı.

Stratejik ortaklığımız kuvvetli birzemine sahiptir. Sayın Başbakan'ın ziyareti ile söz konusu bu ortaklığı günümüzde yaşanan şartları bölgesel olayları da dikkate aldığımızda küresel anlamda kapsamlı yeni bir boyuta taşıma konusunda iradelerimizi ifade ettik.

Teknoloji bilgi alışverişi karşılıklı insan kaynak ve kapasitesinin arttırılması konularında ortak gayret gösterecekler. Bu proje tamamen Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve Birleşik Krallık hükümetinin arkasında olduğu desteklediği önemli bir projedir. Savunma alanında her iki ülkenin gücünü de daha ileri taşıyacak önemli bir işbirliği alanıdır.

Terörün günümüzde en önemli tehditlerden birisi olduğunu gözönüne aldığımızda havaalanlarının güvenliği, gelen giden yolcuların terörle bağlantısı olup olmadığı terörist ataklara karşı gerekli emniyet tedbirlerinin eksiksiz alındığının teyit edilmesi amacıyla havaalanları güvenliği konusunda da her iki ülkenin sivil havacılık idareleri birlikte çalışacak ve bir takım tatbikatları gerçekleştirecekler.

TÜRKİYE'YE DESTEKLERİNİ ANINDA GÖSTERMİŞLERDİR

Sayın Başbakan May bugünkü temaslarda da hükümete bize yönelik desteğini bbir kez daha dile getirdi. Bu destek birinci olarak 15 Temmuz'da ülkemizde yaşadığımız hain darbe girişimi ve bunun hemen arkasından Birleşik Krallık açık bir şekilde Türkiye'de demokrasiden yana milli iradeden yana ortaya koyduğu net tavır gerek Sayın Büyükelçi ve Birleşik Krallık hükümeti üst düzey yetkilileri bu konuda dayanışmasını Türkiye'ye olan desteğini anında göstermiş ve Türk halkının sevgisini kazanmıştır. Bu nedenle kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum.

Ne kadar kılık değiştiirlerse değiştirsinler yaptıkları alçaklık değişmiyor. Kendilerine terörle mücadelede yaptıklarımızı anlattık ve daha fazla işbirliği yapmamız gerektiği konusunda da tam bir mutabakat sağlamış bulunuyoruz. Konuştuğumuz konular arasında 15 Temmuz darbe girişimine asıl aktör konumunda olan FETÖ'nün bütün dünyada olduğu gibi İngiltere'de de bilinen faaliyetleri var. Bu konuda kendisine bilgi aktarma fırsatımız oldu.

KIBRIS'TA ÇÖZÜM ADİL VE KALICI OLMALI

Kıbrıs'ta bir çözüm arayışı tüm hızıyla devam ediyor. Bizim de arzumuz çözüme ulaşılmasıdır. Çözüm her iki toplumun beklentilerini karşılamalı adil olmalı ve kalıcı olmalıdır. Burada en fazla memnun olacak bizleriz. Bunun kalıcı hale gelmesi ve orada yaşayan Kıbrıs'taki insanların güvenliğini garanti altına alacak ve geçmişte yaşanmış olayların tekrarlanmayacağı bir ortamın sağlanması. Bunun da yolu var olan güvenlik ve garantilerin devam etmesinden geçiyor. Bu görüşmelirimizi paylaşma fırsatı bulduk.

Türkiye'nin bu konuda aldığı sorumluluğa bütün ülkelerin güçleri oranında ortak olmasının gerekli olduğunu da ifade ettik.

Bu yeni duruma göre Türkiye İngiltere ilişkilerinin de AB'den bağımsız olarak nasıl geliştirileceğine yönünde de bir çalışma başlatılmasına karar verdik. Bu çalışma çıkış süreciyle eş zamanlı yürüyecek. Çıkış tamamen gerçekleştiğinde de İngiltere Türkiye arasında serbest ticaret anlaşması izalanması için ilgili bakanlar karşılıklı olarak çalışmalarını sürdürecekler. Bu konuda ekonomik ve ticaret ortaklığı komitesi toplantılara başladılar bile. Bu toplantıları önümüzdeki süreçte de sürdürecekler.

Potansiyelimiz çok daha fazla. Türkiye İngiltere yatırım fırsatları var, üçüncü ülkelerde müşterek yapılabilecek büyük işler var. Bütün bunları konuştuk ve aynı düşüncelere sahip olduğumuzu memnuniyetle gördük. İngiltere menşeili 3 bine yakın şirket var. Bunlar Türkiye'nin ekonomisine istihdamına katkı sağlıyor. Biz onları kendi şirketimiz gibi görüp her türlü desteği veriyoruz. Bizim firmalarımızın İngiltere'de yatırımları var. Bunların sayısını da arttırmayı planlıyoruz. 20 milyar hedef koyduk ama 16 milyarı zaten bulmuş durumda. Enimim ki kısa zamanda bu hedefi de yükseltme ihtiyacı doğacak.

TÜRKİYE TERÖRLE MÜCADELEDE BÜYÜK DESTEK SAĞLIYOR

İngiltere BaşbakanI May: Türkiye ve İngiltere arasındaki ilişkiler her zaman önemli olmuştur ama şu anda daha hayati durumdadır. Türkiye en büyük sorunun hemen sınırında yer alıyor. Terörle mücadelemizde bu çok önemli. Türkiye terörle mücadele konusunda büyük yardımcı oluyor ve bugün de yeni bbir stratejik ortaklık başlattık.

Türkiye şu anda 3 milyondan daha fazla mülteciye ev sahipliği yapıyor. Kendilerine bu konuda teşekkür ediyoruz. Kıbrıs ile ilgili çabalarımız sürüyor. Türkiye'nin yeni uçağı konusunda işbirliği yapılması için bir anlaşma imzalandı. Bu sadece ticari değil stratejik bir ortaklığı da işaret ediyor. Yeni bir işbirliği için diyalog sürecini başlatmış bulunuyoruz. Bunun içinde hava kuvvetleri ve Savunma Bakanlıklarımız var.

TÜRKİYE BÖLGESEL BİR GÜÇ OLARAK ÖNEMLİ ROLÜNÜ DEVAM ETTİRMİŞTİR

Bu benim Türkiye'ye darbe girişiminden bu yana ziyaret etmek için elime geçen ilk fırsat oldu. O zaman da Birleşik Krallık Türkiye'nin yanında durmuştur. Sayın Yıldırım'a çok teşekkür ediyorum. Her konuyla ilgili olarak Türkiye bölgesel bir güç olarak önemli rolünü devam ettirmiştir.

SORULAR

Mültecilerin ABD tarafından yasaklanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

May: Ben ABD Trump'ı ziyaretten memnuniyet duydum. Türkiye'nin ne kadar önemli bir katkı sağladığından bahsettim. Birleşik Krallık da bu konuda çok iyi çalışmalar yaptı. Özellikle de en korunmasız durumda olan mültecilerin yerleştirilmesi için belirli düzenlemeler gerçekleştirdik. Bizim o ülkelerde onları destekleyen ülkelerde de desteklenmesi gerekiyor. O yüzden Birleşik Krallık en fazla para sağlayan ikinci ülke.

DUVARLARI YÜKSELTEREK BU İŞ ÇÖZÜLMEZ

Yıldırım: Mülteci meselesi küresel bir konu. Mülteci konumunda 55 milyon insan var. Bu sounu yok sayamayız görmezden gelemeyiz duvarları yükselterek bu işi çözemeyiz. Bunun çözümü daha fazla işbirliği ve sorunu çözmek için daha fazla irade. Kimse durup dururken evinden barkından vatanından uzaklaşmaz.

İnsanlar yardıma ihtiyacı varsa mutlaka yardım edeceksiniz. İnsan hayatından daha kutsal bir şey yok. İnsanların hayata tutunmalarını sağlamak en büyük insanlık görevidir. Yardım geliyor mu çok zayıf. Biz 26 milyar dolar bugüne kadar harcamamız olmuş kendi bütçemizden gelen toplam yardım tutarı 700 milyon dolar civarında. Yardım gelse de gelmese de biz bu işi yapmaya devam edeceğiz. Taki oralarda barış huzur oluşacak ve şimdi Fırat Kalkanı haırekatı ile 2 bin metrekare alanı DEAŞ'tan temizledik ve bir bölümü geri döndü evlerine yerleşti ve yeniden hayata tutunmaya başladı. Bunun bütün Suriye ve Irak'ta olması lazım.

DİĞER ÜLKELER DE ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI

Bu nasıl olacak DEAŞ'ı oradan tamamen yok edeceğiz. YPG'yi PYD'yi bunlar PKK ile aynıdır. İsimleri farklı olabilir ama aynıdır. Bunları oradan temizleyeceğiz ve kalıcı barış siyasi çözüm sağlanacak DEAŞ'tan Irak temizlenince oralara da huzur gelecek ve insanlar evlerine dönecekler. Bölgesel sorunları çözmek oradaki sorunlardan kaçanlara kapıları kapatmakla olmuyor. Bütün ülkelerin daha fazla gayret göstermesi sorunlar büyümeden çözüm üretmeleri gerekmektedir. Biz dostlarımızdan şunu bekliyoruz. Türkiye'nin yükünün hafiflemesi için ellerini taşın altına koysunlar. Evet takdir ediyorlar ama yetmiyor yük almalarını da bekliyoruz.

Brexit hakkında ne düşünüyorsunuz?