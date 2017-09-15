Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı El İbadi ile görüştü

<p> Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar el İbadi ile telefonda görüştü. Başbakan Kuzey Irak'taki referandum kararının baştan sona yanlış olduğunu söyledi. İbadi "Karar çıksa bile tanımayacağız" dedi.</p> <p> Ayrıntılar geliyor...</p>
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