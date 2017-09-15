Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı El İbadi ile görüştü

Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar el İbadi ile telefonda görüştü. Başbakan Kuzey Irak'taki referandum kararının baştan sona yanlış olduğunu söyledi. İbadi "Karar çıksa bile tanımayacağız" dedi.

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