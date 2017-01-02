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Başbakan Yıldırım Irak'a gidiyor

Başbakan Yıldırım, 5-6 Ocak tarihlerinde Irak'ı ziyaret edecek. Yıldırım, ziyaret kapsamında Bağdat ve Erbil'de bulunacak.

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Başbakan Binali Yıldırım, Irak'a ziyarette bulunacak. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, 5-6 Ocak tarihlerinde Bağdat ve Erbil'i ziyaret edecek.

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