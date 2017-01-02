Başbakan Yıldırım Irak'a gidiyor
Başbakan Yıldırım, 5-6 Ocak tarihlerinde Irak'ı ziyaret edecek. Yıldırım, ziyaret kapsamında Bağdat ve Erbil'de bulunacak.
- AA
Başbakan Binali Yıldırım, Irak'a ziyarette bulunacak. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, 5-6 Ocak tarihlerinde Bağdat ve Erbil'i ziyaret edecek.
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