Başbakan Yıldırım Irak'a gidiyor

Avrasya Tüneli'nin yeni geçiş ücreti belli oldu

20 Aralık'ta hizmete giren Avrasya Tüneli'nin yeni geçiş ücreti belli oldu. Avrasya Tüneli, yarın Saat 07.00'den itibaren otomobiller için 16.60 TL, minibüsler için 24.90 TL olarak uygulanacak.