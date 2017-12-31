Son Dakika Haberleri 31

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başbakan Yıldırım Isparta Valiliği’ni ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, Isparta Valiliğini ziyaret etti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başbakan Binali Yıldırım, Işıkkent Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Isparta 6. Olağan İl Kongresi'nin ardından Valiliğe geçti. Başbakanlık otobüsüyle Valilik binasının bulunduğu Hükümet Caddesi’ne gelen Yıldırım, burada kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından karşılandı. Cadde üzerinde otobüsten inerek halkı selamlayan Başbakan Yıldırım, burada bir süre vatandaşlarla selamlaşarak sohbet etti. Yıldırım, kalabalık grup arasında bulunan çocukları severek, hatıra fotoğrafları çektirdi.

Başbakan Yıldırım daha sonra Valilik önünde Isparta Valisi Şehmus Günaydın ve protokol mensupları tarafından karşılandı. Protokol mensuplarıyla tek tek tokalaşan Başbakan Yıldırım, daha sonra polis mangasını selamladı.

Ardından basına kapalı olan Valilik ziyaretine geçildi. Vali Günaydın, Başbakan Yıldırım’a Isparta hakkında brifing verdi. Daha sonra Başbakan’a Isparta’nın simgesi olan hediyeler takdim edildi.

Yaklaşık bir saat süren ziyaretin ardından Başbakan Yıldırım ve beraberindeki heyet, Eğirdir Dağ Komando Okulu’na gitmek üzere yola çıktı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Valiliği ele geçirdiler, belediye binasını yaktılar

Valiliği ele geçirdiler, belediye binasını yaktılar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA