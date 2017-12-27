Başbakan Yıldırım: KHK eleştirisi yapanlar boş konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'ndan resmi ziyarette bulunacağı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a hareket öncesi açıklama yaptı.

Yıldırım, KHK'lara yönelik gelen eleştirilere sert çıktı. Yıldırım'ın açıklamaları:

"Bu konuşmaların hepsi boş konuşmalardır, onu açıkça söyleyeyim. Sebebi şu, ülkemizde bir 15 Temmuz darbesi olmuştur, 16 Temmuz günü de darbe girişimi ve akabindeki terör olayları bastırılarak milli irade hakim hale gelmiştir. Ben şunu sormak istiyorum, bu görüşlerini ifade edenler özellikle ana muhalefet partisi darbeye karşı mıdır, değil midir? Darbe zamanı millet sokağa çıkmış, resmi görevli olan, olmayan, ülkesine, bayrağına, vatanına sahip çıkan herkes bu darbeye karşı koymuştur. Dolayısıyla darbeye karşı koyan vatandaşlarımızın kanuni koruma altına alınmasından daha doğru bir şey yoktur. Buna karşı çıkmak demek vatandaşlarımıza 'Niye bu darbeye karşı çıktınız' demektir.

Ana muhalefet partisi böyle davranmakla şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyor.

Hiçbir düzeltme yapılmayacak. Bir sorun yok dilinde filan."