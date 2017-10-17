Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşme sonrası açıklama yaptı

Yıldırım ve Kılıçdaroğlu arasındaki görüşme sona erdi. Yaklaşık 1,5 saat süren basına kapalı görüşme, Başbakan Yıldırım'ın TBMM'deki makamında gerçekleşti.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Başbakan Yıldırım, "CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu ile memleketin meselelerini konuştuk. Hem iç hem de dış politikayla ilgili gündemdeki konular hakkında değerlendirme yaptık." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise "Sayın Başbakan ile Türkiye'nin pek çok sorununu görüşme imkanımız oldu. Sayın Başbakan belli konularda bilgi verdi. Kendisine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.