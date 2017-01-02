Başbakan Yıldırım, KKTC Başbakanı Özgürgün'le görüştü
BAŞBAKAN Yıldırım, KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün'ü Çankaya Köşkü'nde kabul etti.
- ANKARA, (DHA)
Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün'ü kabul etti.
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