Başbakan Yıldırım, koltuğunu çocuk başbakana devretti

Başbakan Binali Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çankaya Köşkü’nde düzenlenen programda çocukları ağırladı. Başbakan Yıldırım'ın koltuğunu devredeceği Fevzi Özbey Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Yağız Efe Keçe, Başbakan Yıldırım’ın 0002 plakalı makam aracından indi. Daha sonra Keçe’nin ismi Bakanlar Kurulu toplantısının gerçekleştirildiği salonda çocuk protokol üyeleri tarafından anons edildi. Başbakan Yıldırım tarafından karşılanan Keçe, Yıldırım’ın koltuğuna oturdu. Kabine üyeleri ilgili bakanlıklarıyla alakalı olarak açıklamalarda bulunarak, Keçe’ye sorularını yöneltti. Çocuk Başbakan Keçe de kabine üyelerinin sorularını cevapladı. En çok soruyu soran isim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Elif Erol oldu. Erol’un soruları daha çok ‘eğitim’ alanında oldu. Görme engelli öğrenci Elif Erol, Başbakan Yıldırım’ın kendisi ile tokalaşması esnasında suyu döktüğü için Yıldırım’dan özür diledi. Yıldırım’ın tüm kabine üyeleriyle tokalaşmasının ardından “Kabinede çoğunluğu kaybetmiş” ifadeleri gülüşmelere neden oldu. Kabinede 13 erkek ve 12 kız çocuğu olmak üzere toplam 26 çocuk yer aldı.

Sözü son alan isim gazi çocuğu olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Emirhan Arslan oldu. Gazi çocuğu olan bir diğer isim ise Milli Eğitim Bakanı Selim Gönültaş oldu. Çubuk İlkokulunda eğitim gören Gönültaş, kabinenin en genç bakanı oldu. Şehit çocuğu olan Arda Doruk Tosun ise Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak kabinede yer aldı. Tosun, bakanlığıyla alakalı çalışmalar hakkında kabine üyelerine bilgi verdi. Yine şehit çocuğu olan Gözde İlknur Ceylan ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak kabinede yer aldı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, programda çocuk kabine üyelerine eşlik eden isim oldu.