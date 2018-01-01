Başbakan Yıldırım komandoların zorlu eğitimini izledi

Başbakan Binali Yıldırım, 31 Aralık'ta partisinin Isparta 6. Olağan İl Kongresi ve çeşitli programlar için geldiği kentte Dağ Komando ve Eğitim Merkezi Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçikle bir araya geldi.

Başbakan Yıldırım, Eğirdir ilçesinde bulunan komutanlığın Karaburun Eğitim ve Tatbikat Alanı'nda, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz tarafından karşılandı.