Başbakan Yıldırım: 24 Ağustos'tan itibaren oradaki tüm şer yuvalarını dağıttık

Başbakan Yıldırım AK Parti Kilis İl Kongresi'nde konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları;

Türkiye, demokrasi ve refah yolunda asla geri adım atmayacak. Her kim 'AK Parti'ye muhalefet edeyim' diye Türkiye'ye muhalefet ederse mutlaka mahcup olur. Bunu geçmişte herkes gördü, gelecekte de herkes görecek. Meşru hükümete, seçilmiş Cumhurbaşkanına karşı söylenen her gayrimeşru söz, Türkiye'ye karşı söylenmiştir, bu böyle bilinmelidir

Fırat Kalkanı'nda verdiğimiz kararla 24 Ağustos'tan itibaren oradaki tüm şer yuvalarını dağıttık