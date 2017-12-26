Başbakan Yıldırım, Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Başbakan Binali Yıldırım, "Milletimizin bağımsızlığa olan tutkusunu, vatan ve bayrak sevgisini, mücadeleci ruhunu ve milli birlik ve beraberliğimizin temel unsurlarını en veciz şekilde anlatan Mehmet Akif'in eserlerini okumak, anlamak, gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir." değerlendirmesini yaptı.

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre Yıldırım, Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 81'inci yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında Ersoy'un, İstiklal Mücadelesi'nin, ilim ve irfan geleneğinin sembol isimlerinden olduğunu, ebedileşen eserleri, mücadeleci kişiliği, derin ilmi ve örnek ahlakıyla gönülleri fethetmeyi, edebiyat, sanat ve fikir dünyasına rehberlik etmeyi sürdürdüğünü belirtti.

Ersoy'un, işgalcilere kahramanca direnen milletin şahlanması ve tarih sahnesine yeniden çıkması için istiklal meşalesini tutuşturan örnek bir mücadele adamı olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Milli Mücadele ruhuna ömrünü fedakarca vakfeden merhum Mehmet Akif'in Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda yazdığı kahramanlık destanları, milletimizin istiklal ve hürriyet aşkının en güzel örneğidir. Milletimizin bağımsızlığa olan tutkusunu, vatan ve bayrak sevgisini, mücadeleci ruhunu ve milli birlik ve beraberliğimizin temel unsurlarını en veciz şekilde anlatan Mehmet Akif'in eserlerini okumak, anlamak, gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir. Aramızdan ayrılışının 81'inci yıl dönümü vesilesiyle İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u bir kez daha rahmet ve hürmetle anıyorum."