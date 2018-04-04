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Başbakan Yıldırım Moğolistan'a gidecek

Başbakan Binali Yıldırım, Moğolistan Başbakanı Khurelsukh Ukhnaa’nın davetlisi olarak 5-8 Nisan tarihlerinde Moğolistan'da bulunacak.

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Ziyaret çerçevesinde başkent Ulanbator’da Başbakan Khurelsukh Ukhnaa ile görüşecek olan Başbakan Binali Yıldırım, ayrıca Moğolistan Devlet Başkanı Khaltmaa Battulga ve Moğolistan Meclis Başkanı Miyegombo Enkhbold ile de bir araya gelecek. Görüşmelerde, Türkiye - Moğolistan ikili ilişkileri ve bölgedeki gelişmeler masaya yatırılacak.
 
Başbakan Binali Yıldırım ziyaret sırasında TİKA’nın Moğolistan’da tamamladığı projelerin açılışını da gerçekleştirerek. Türk ve Moğol iş adamlarıyla ve Moğol medyasının önde gelen mensuplarıyla bir araya gelecek Başbakan Yıldırım'ın eski Türk yazıtlarında incelemelerde bulunacak.
 

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