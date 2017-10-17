Başbakan Yıldırım: Müsteşar İpek kendi isteğiyle görevinden ayrıldı

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek'in görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını söyleyen Yıldırım, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile yapacağı görüşme için ise "Memleket meselelerini konuşacağız" ifadesini kullandı.