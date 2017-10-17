Son Dakika Haberleri E-gazete 17Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başbakan Yıldırım: Müsteşar İpek kendi isteğiyle görevinden ayrıldı

Başbakan Yıldırım, grup toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek'in görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.
Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek'in görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını söyleyen Yıldırım, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile yapacağı görüşme için ise "Memleket meselelerini konuşacağız" ifadesini kullandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
PKK bitiyor! Kızıltepe'de terör örgütü PKK'ya büyük darbe

PKK bitiyor! Kızıltepe'de terör örgütü PKK'ya büyük darbe

Tabiat yaşamında şaşkınlık içinde bırakan anlar

Tabiat yaşamında şaşkınlık içinde bırakan anlar

Pargalı İbrahim Paşa'nın gerçek mezarı nerede?

Pargalı İbrahim Paşa'nın gerçek mezarı nerede?

Kadro bekleyen taşeron işçilere müjde!

Kadro bekleyen taşeron işçilere müjde!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA