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Başbakan Yıldırım, Orgeneral Akar'ı kabul etti

Başbakan Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ı kabul etti.

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Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul etti.

Başbakanlık Resmi Konutu'nda basına kapalı gerçekleştirilen kabul yaklaşık 1,5 saat sürdü.

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