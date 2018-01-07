Başbakan Yıldırım, Osmaniye'nin kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı

Başbakan Binali Yıldırım, Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı.

Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla Vali Ömer Faruk Coşkun'a kutlama mesajı gönderdi.