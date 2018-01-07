Başbakan Yıldırım, Osmaniye'nin kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı
Başbakan Yıldırım, Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı.
- AA
Başbakan Binali Yıldırım, Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı.
Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla Vali Ömer Faruk Coşkun'a kutlama mesajı gönderdi.
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