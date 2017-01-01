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Başbakan Yıldırım, Özgürgün ile görüşecek

Başbakan Binali Yıldırım, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün ile görüşecek.

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Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım ile Özgürgün, yarın Çankaya Köşkü'nde bir araya gelecek.

Yıldırım ve Özgürgün, Kıbrıs müzakere süreci, Türkiye ile KKTC arasındaki ikili ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

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