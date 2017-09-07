Son Dakika Haberleri E-gazete 7Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başbakan Yıldırım, Prof. Dr. Şerif Mardin için taziye mesajı yayımladı

Başbakan Binali Yıldırım, 'Şerif Mardin'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, akademi ve bilim dünyamıza başsağlığı diliyorum' dedi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başbakan Binali Yıldırım, Prof. Dr. Şerif Mardin'in vefatı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Türkiye'nin yetiştirdiği dünya ölçeğinde saygın bilim adamlarımızdan, ünlü sosyolog Şerif Mardin'in vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Şerif Mardin'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, akademi ve bilim dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ CHP'li Tanrıkulu'nun SİHA açıklaması için: Bu ithamları bize değil, ABD'ye yapsın

Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ CHP'li Tanrıkulu'nun SİHA açıklaması için: Bu ithamları bize değil, ABD'ye yapsın

Emine Erdoğan, Türkiye'den giden yardımları Arakanlı Müslümanlara iletti

Emine Erdoğan, Türkiye'den giden yardımları Arakanlı Müslümanlara iletti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA