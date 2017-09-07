Başbakan Yıldırım, Prof. Dr. Şerif Mardin için taziye mesajı yayımladı
Başbakan Binali Yıldırım, 'Şerif Mardin'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, akademi ve bilim dünyamıza başsağlığı diliyorum' dedi.
- İHA
Başbakan Binali Yıldırım, Prof. Dr. Şerif Mardin'in vefatı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Türkiye'nin yetiştirdiği dünya ölçeğinde saygın bilim adamlarımızdan, ünlü sosyolog Şerif Mardin'in vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Şerif Mardin'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, akademi ve bilim dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
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