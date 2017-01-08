Başbakan Yıldırım resmi törenle Ankara'ya uğurlandı

Havalimanındaki resmi uğurlama törenine Barzani'nin yanı sıra IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, Dışilişkiler Dairesi Sorumlusu Felah Mustafa, İçişleri Bakanı Kerim Sincari, Türkiye Bağdat Büyükelçisi Faruk Kaymakcı ve Türkiye Erbil Başkonsolosu Mehmet Akif İnam hazır bulundu.

Irak'ın başkenti Bağdat ve Erbil kentine gerçekleştirdiği iki günlük resmi ziyarette Yıldırım'a, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Türkiye-Irak Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Galip Ensarioğlu ve AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu eşlik etti.

Başbakan Yıldırım, ziyaretinin ilk gününde Bağdat'ta Iraklı mevkidaşı Haydar el-İbadi, Cumhurbaşkanı Fuat Masum, Irak Meclis Başkanı Selim el Cuburi, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi, Irak'taki Türkmen siyasetçileri ve ülkedeki bazı din adamlarıyla bir araya gelmişti.

Bugün ise Yıldırım, IKBY Başkanı Mesut Barzani ve Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüşmüştü.

Erbil'deki temaslarının ardından, Başbakan Yıldırım ve beraberindeki heyet, IKBY Başkanı Barzani'nin eşliğinde Musul'un doğusundaki Zerdik Dağı'na giderek terör örgütü DEAŞ ile mücadele eden Peşmerge cephesini ziyaret etmişti.