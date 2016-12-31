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Başbakan Yıldırım: Suriye'deki diğer terör yuvalarını da dağıtmak önceliğimiz

Doğu ve Güneydoğu'daki terörle mücadelede, teröristlere desteğin Suriye'den geldiğini ifade eden Başbakan Yıldırım, Münbiç'teki PYD'ye operasyonun sinyalini verdi.

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Kilis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, "Fırat Kalkanı'nda El Bab operasyonunu nasıl sürdürüyorsak, günü geldiğinde Suriye'deki diğer terör yuvalarını da dağıtmak önceliğimizdir" dedi.

Yıldırım konuyla ilgili şunları söyledi:

Ülkemizin güney sınırlarında vaki olacak her türlü terör hadisesine karşı Türkiye Cumhuriyeti olarak gereken tedbirleri alırız, müdahaleyi yaparız. Bugün Güneydoğu ve Doğu'da yaptığımız terörle mücadelede teröristlerin lojistik desteğinin Suriye'den geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla orası da bizim hedefimizdir. Bugün değilse zamanı geldiğinde oradaki terör yuvalarını dağıtmak için nasıl Fırat Kalkanı'nda o operasyonu sürdürüyorsak, tehdit nereden gelirse gelsin meşru müdafaa hakkımızı kullanarak bu tehdidi bertaraf etmek, ülkemizin, milletimizin can ve mal güvenliğini korumak en büyük önceliğimizdir

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