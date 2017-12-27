Başbakan Yıldırım, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman ile görüştü
Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile bir araya geldi.
- İHA
Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gerçekleştirdiği resmi ziyareti kapsamında temaslarına devam ediyor. Başbakan Yıldırım, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile bir araya geldi.
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