Başbakan Yıldırım Suudi Arabistan'a gidecek
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Başbakan Yıldırım, 27-28 Aralık'ta Suudi Arabistan'a ziyarette bulunacak.
- AA
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Başbakan Yıldırım, 27-28 Aralık'ta Suudi Arabistan'a ziyarette bulunacak.
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