Başbakan Yıldırım, Talabani'nin eşine taziye mesajı gönderdi

Başbakan Yıldırım, Hero İbrahim Talabani’ye gönderdiği mesajında, “Sayın Hero Talabani, muhterem eşiniz ve Irak’ın eski Cumhurbaşkanı Sayın Celal Talabani’nin 3 Ekim 2017 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştuğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum Cumhurbaşkanı Talabani, hem Iraklı Kürtlere hem tüm Irak’a büyük hizmetler vermiş, değerli bir siyasetçi ve devlet adamıydı. Gerek Irak tarihi ve siyasetinde, gerek Türkiye ve Irak arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde önemli yeri ve büyük katkıları bulunan merhuma Allah'tan rahmet, başta şahsınız ve aileniz olmak üzere, tüm yakınlarına ve Iraklı kardeşlerimize başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.