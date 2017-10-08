Başbakan Yıldırım taşeron işçilerine Afyonkarahisar’dan müjde verdi

Başbakan Yıldırım, AK Parti 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için geldiği Afyonkarahisar’da sona eren toplantının ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından kentte yapımı tamamlanan kavşak, köprü ve tünel açılışına katıldı. Kürsüde konuşma yaptığı esnada kendisini dinleyen kalabalıktan bir vatandaşın “Başbakanım taşeron işçilere ne zaman kadro vereceksiniz” diye bağırması üzerine gülümseyen Başbakan Yıldırım, “Taşeron işçilerine merak etmeyin bu senenin sonuna kadar çalışmaların hepsi bitecek” diye yanıt verdi. Başbakan’ın bu söylemi alanı dolduranlardan büyük alkış aldı.