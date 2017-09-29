Başbakan Yıldırım: Terör örgütü belini doğrultamıyor

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:

Bugün yine şehitlerimiz var. Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza şifa diliyorum. Son 2 yıldır mücadele sonucu terör örgütü belini doğrultamaz hale gelmiştir. 2 yıl önce, 1 yılda dağa götürdükleri genç sayısı 3 binin üzerindeydi, şu anda bu sayı onun altında. Gençler çıkmaz yolu da geleceği de gördüler. Geçen yıllarda başlatılan hendek siyaseti sonucu büyük bir tahribat oldu. Değerli gençler, ayrılıkçı söylemlere asla itibar etmeyin. Bölücü, din, mezhep istismarcısı olsun, kim olursa olsun.

Şunu büyük bir rahatlıkla söylerim ki son iki yıldır yaptığımız mücadele sonucu terör örgütü belini doğrultamaz hale gelmiştir. Çok değil iki yıl önce bir yılda dağa götürdükleri genç sayısı 3 binin üzerindeydi. Şu anda bu sayı onun altında. Götüremiyorlar. Çünkü gençler gördüler, çıkmaz yolu da gördüler, geleceği de gördüler. Gelecek Türkiye'de, gelecek Türkiye Cumhuriyeti'nin 80 milyonuyla bir ve beraber olmasıdır. Bunu gördü.