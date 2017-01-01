Başbakan Yıldırım, terör saldırısında yaralananları ziyaret etti
Başbakan Binali Yıldırım, Beşiktaş'ta özel bir hastanede terör saldırısında yaralananları ziyaret etti.
- İHA
Başbakan Yıldırım'a Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve İstanbul Valisi Vasip Şahin de eşlik etti.Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'daki terör saldırısında yaralananları tedavi gördükleri hastanedeki ziyaret etti.
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