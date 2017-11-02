Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor. Açıklanan bilgiye göre yerli otomobilimizi yapacak firmalar Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding oldu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle;



Türkiye'yi daha da ileri taşıyacak bu adımı bugün atıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllar içinde Türkiye'nin ilerlemekte olduğunu göreceğiz.



Biz sadece sizin önünüzü açıp, yardımcı olmak görevimiz olduğunu düşündük ve bu noktada buluştuk. Türkiye'de Ar-Ge merkezleri içerisinde 83 Ar-Ge merkezi var. Otomotiv ile ilgili Ar-Ge merkezleri sayısı toplam içerisinde bir numaraya oturuyor. Türkiye toplam istihdamın da yaklaşık yüzde 6'sı otomotiv sektöründe geliyor. Avrupa'da beşinci, Dünyada 15'nci sıraya yerleşmiş durumdayız.



Otomotiv sanayisinin cirosunu iki katına çıkarmayı planlıyoruz. Önemli gelişmeler görüyoruz. Sürücüsüz otomobilden tutun, elektrikle çalışan otomobile varıncaya kadar birçok yenilik hayatımıza girmeye başladı.



Kamu-Özel işbirliğinin geliştirmenin önemini önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Ülkemizin ekonomik sıçramayı gerçekleştirebilmesi için önemli gördüğümüz yerli otomobil projesinin resmen başlangıcını yapmış buluyoruz.



Eksiği yok fazlası vardır. Köprüler, havalimanları, tüneller, tüp geçitler yapan elbette yerli otomobili de hayli hayli yapar.



15 yıldır karşılaştığımız onca badireye rağmen ülkemize yaşatılan darbe girişimlerine rağmen, Türkiye büyümeye devam ediyor.



Hayatın her alanında özellikle ekonomide önemli adımlar gerçekleştirdik. Bir Türkiye'ye üç Türkiye ilave ettik. Ve dünya ekonomileri arasında G-20 arasında 17'nci sıraya yükselttik. Satın alma parametresine bakarsak dünya daha farklı. Bütün bunlar nasıl başarıldı? Güven ve istikrarla! Bu nasıl sağlandı? Milletin desteği ile sağlandı.



İnşallah önümüzdeki 10 yıl içerisinde, Cumhuriyetimizin 100. yılında emin adımlarla ilerlerken, ileri teknolojiye sahip ev bölgesinde dosta düşmana karşı, güven ve istikrarın timsali olan bir ülke olarak emin adımlarla devam edecektir. Ben bu duygu ve düşüncelerle bu Türkiye'nin gelecek adımları için atılan bu adımların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.



Bu gruba ortak girişim grubuna başarılar diliyorum. Türkiye'deki otomotiv sektörüne emek veren herkese teşekkür ediyorum.