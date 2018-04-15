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Başbakan Yıldırım Tuzla AK Parti Kongresinde konuşuyor

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Tuzla 6. Olağan İlçe Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor.

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AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Tuzla 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşuyor.
 
İşte Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları:
 
Bizde sadece nöbet değişimi olur, hizmet yarışı kesintisiz devam eder. Bizim siyasetimizde sen ben kavgası olmaz. Memleket sevdalısı Erdoğan ile omuz omuza yürümeyi kendimize şiar edinmişiz.
 
KATİLLERE VERİLMİŞ GECİKEN CEVAPTIR
 
Suriye'de günahsız insanlar katledildi. Suriye rejimi terörle, silahla 7 yıldır aynı şeyi yapıyor. Kimyasal silah kullandı diye Batı, birden bire masumları hatırlayıverdi. Bu zamana kadar kıllarını kıpırdatmayanların kimyasal silahtan sonra harekete geçmeleri geç kalmış bir harekettir. Yinede alçak katillere verilmiş bir cevaptır. Olumlu bir adım olarak görüyoruz." dedi

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