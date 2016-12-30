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Başbakan Yıldırım vatandaşların evine konuk oldu

Başbakan Binali Yıldırım, Hadiye-Muammer Kaya çiftinin davetini geri çevirmeyip Kaya ailesinin evine konuk oldu.

  • İHA
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Başbakan Binali Yıldırım, Hadiye-Muammer Kaya çiftinin davetini geri çevirmeyip Kaya ailesinin evine konuk oldu. Yıldırım, aile fertleriyle sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyarette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin de yer aldı.

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