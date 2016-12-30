Başbakan Yıldırım vatandaşların evine konuk oldu
Başbakan Binali Yıldırım, Hadiye-Muammer Kaya çiftinin davetini geri çevirmeyip Kaya ailesinin evine konuk oldu.
- İHA
Başbakan Binali Yıldırım, Hadiye-Muammer Kaya çiftinin davetini geri çevirmeyip Kaya ailesinin evine konuk oldu. Yıldırım, aile fertleriyle sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyarette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin de yer aldı.
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