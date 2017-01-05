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Başbakan Yıldırım ve İçişleri Bakanı Soylu İzmir'e gidiyor

Başbakan Yıldırım ve İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'deki terör saldırısı sonrası kente gidiyor.

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Yıldırım, İzmir'deki terör saldırısı nedeniyle mesaj yayımladı.

 

"İstiklal ruhumuzun sembol şehirlerinden İzmir'de, toplumsal barış ve huzurumuzu hedef alarak gerçekleştirilen bu menfur saldırıyı lanetliyor, şiddetle kınıyorum." görüşünü paylaşan Başbakan Yıldırım, "Bu saldırıda, canını hiç düşünmeden feda ederek, şehit olan kahraman polisimiz Fethi Sekin, çok daha büyük bir felaketin yaşanmasını engellemiştir." açıklamasında bulundu.

Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemiz birlik, beraberlik ve kesin bir inançla bu zor günleri atlatacaktır. Terör belası, devleti ile omuz omuza vermiş aziz milletimizin sinesinde yok olup gidecektir. Bölünmeyeceğimiz ve boyun eğmeyeceğimiz alçak terör odaklarınca bilinmelidir. İzmir, istiklal mücadelemizde düşmanın denize döküldüğü yerdir. Tüm inancımla ifade ediyorum ki dün düşmanın denize döküldüğü yerde, bugün kardeşliğimizi bozmaya çalışan alçak terör örgütlerini aynı akıbet beklemektedir. Bu saldırıda şehit düşen polis memurumuz ve adliye görevlimize Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

YILDIRIM İZMİR'E GİDİYOR

Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım'ın cenaze töreni için İzmir'e gideceği öğrenildi.

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