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Başbakan Yıldırım ve MHP Lideri Bahçeli bugün YSK'ya geliyor

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu yapmak üzere bugün Yüksek Seçim Kurulu'na gelecek.

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Yüksek Seçim Kurulu'nu (YSK) bugün iki önemli isim ziyaret edecek. Başbakan Binali Yıldırım ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu yapmak için YSK'ya gelecek.
 
İki parti ittifak kurma kararıyla 'Cumhur İttifakı'nı oluşturdu ve MHP aday çıkarmayarak Erdoğan'ı destekledi. Diğer yandan, Büyük Birlik Partisi (BBP) de AK Parti listelerinden göstereceği adayla seçimde yer alacak.
 
YSK Başkanı Sadi Güven sabah saatlerinde basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştirdi.
 
YSK çevresinde yoğun güvenlik önlemleri
 
YSK'da ayrıca yoğun güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri YSK'nın bulunduğu Mithatpaşa Caddesi'ni araç trafiğine kapattı. Vatandaşlar ve basın mensupları için polis bariyerleriyle güvenli alan oluşturuldu. K-9 polis köpekleri de bomba araması yaptı. Başkent Ankara'da 4-9 Mayıs tarihleri arasında cumhurbaşkanlığı adaylığı için seçmenler tarafından bağlı oldukları il/ilçe seçim kurulunda teklifte bulunulmaya başlanacağından, Strasburg Caddesi’ndeki İl Seçim Kurulunda alınan güvenlik önlemleri kapsamında; 3 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 21.00’den 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 23.00’e kadar Strasburg Caddesi’nden Atatürk Bulvarı’na çıkan yan varyant (İl Seçim Kurulu binası önü yan yol) tek yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

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