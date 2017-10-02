Son Dakika Haberleri E-gazete 2Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başbakan Yıldırım'dan ABD ile dayanışma mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, Las Vegas'taki silahlı saldırıya ilişkin, 'ABD'nin dostu ve müttefiki Türkiye'nin Başbakanı olarak bu menfur saldırı karşısında Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ve halkı ile dayanışmamızı teyit ediyorum.' ifadesini kullandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yıldırım, Las Vegas'taki silahlı saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, konser sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından derin üzüntü duyduklarını belirtti.

"ABD'nin dostu ve müttefiki Türkiye'nin Başbakanı olarak bu menfur saldırı karşısında Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ve halkı ile dayanışmamızı teyit ediyorum." ifadesine yer veren Yıldırım, ABD'nin acısını derinden paylaştıklarını kaydetti.

Başbakan Yıldırım, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına Türk halkı ve şahsı adına başsağlığı, yaralılara da acil şifa diledi.

Las Vegas'ta silahlı saldırı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Meltem Cumbul ünlü yönetmenin elini sıkmadı, sırtını döndü!

Meltem Cumbul ünlü yönetmenin elini sıkmadı, sırtını döndü!

TKDK'dan aldığı hibe desteği ile patron oldu

TKDK'dan aldığı hibe desteği ile patron oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA