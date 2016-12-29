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Başbakan Yıldırım'dan 'ateşkes' açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu'nu kabulünün ardından soruları yanıtladı.

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SURİYE'DE ATEŞKES

İyi bir noktaya geldik, Umarım barış kalıcı olur.  Tarafların ateşkese uymasını bekliyoruz.

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