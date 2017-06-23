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Başbakan Yıldırım'dan Başbakanlık personeline iftar

Başbakan Binali Yıldırım, 'Ülkemizin demokrasisi, bağımsızlığı için şehit olan bütün vatandaşlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Gazilerimize, hayırlı uzun ömürler diliyorum. Allah bir daha böyle felaketlerle bizi imtihan etmesin.' dedi.

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Başbakanlık Basın Merkezince, Başbakan Yıldırım'ın, dün Çankaya Köşkü'nde Başbakanlık personeline verdiği iftarın görselleri paylaşıldı. İftarın ardından personele hitap eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Mübarek günler, sayılı günler geldi geçti. Yarın öbür gün ve bayramdayız inşallah. Rabbim tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları, ibadetleri dergahı izzetinde kabul etsin. Şimdiden hepinizin Ramazan Bayramı'nı da tebrik ediyorum. Ailenizle, sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum.

Ülkemizin demokrasisi bağımsızlığı için şehit olan bütün vatandaşlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Gazilerimize, hayırlı uzun ömürler diliyorum. Allah bir daha böyle felaketlerle bizi imtihan etmesin."

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