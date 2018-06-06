Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması: Seçimden sonra yapılacak ilk iş
Başbakan Binali Yıldırım, 'Bedelli askerlik seçimden sonra yapılacak ilk iş. Büyük bir beklenti var. Yeni hükümetin öncelikli konusu' dedi.
- AA
Başbakan Binali Yıldırım bedelli askerlikle ilgili son dakika açıklaması yaptı. Yıldırım, "5 milyon gencin bu konuda sorunu var. Askerliği beklerken hayatlarını askıya alıyorlar. Seçimden sonra bu konuyu gündeme alacağız" dedi.
Milyonlarca kişinin beklediği bedelli askerlikle ilgili Başbakan Binali Yıldırım açıklamalarda bulundu. Binali Yıldırım, "5 milyon gencin bu konuda sorunu var. Askerliği beklerken hayatlarını askıya alıyorlar. Seçimden sonra bu konuyu gündeme alacağız" diye konuştu.
KANDİL OPERASYONU
Terörle mücadele konusunda da açıklama yapan Yıldırım, terör örgütü PKK'nın komuta edildiği Kandil'le ilgili "Terörü gündemden çıkarmak hakkımız. Her türlü seçenek kullanılacak." dedi.
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