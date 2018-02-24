Başbakan Yıldırım'dan CHP ağzıyla CHP'ye cevap: Dört diyon dohuz diyon topluyon otuz diyon

Partilerin birinin çok az alması, diğerinin çok fazla alması bu durumu değiştirmiyor. Bu son derece önemli ve bütün oyların değerlendirilmesi, millet iradesinin sandığa yansıması demek. Ana muhalefet partisi CHP 'bu bir koalisyondur' diyor. Bu adama biz derdimizi anlatamadık. Dört diyon dokuz diyon topluyon 30 diyon. Bunların bütün hesapları aynen böyle. Seçmen sandığa gittiği zaman oy pusulasında ittifak partilerini aynı sütunda yan yana görecek. İki partiye birden mühür vurulursa oylar ziyan olmayacak. Toplam oya ilave edilecek. Temsilde adaleti sağlayan yüzde 50’den fazla bir oyla Cumhurbaşkanı seçen bir sistem ortaya getiriyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifakın adayı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Böylece inşallah 2019’da da istikrar sürsün Türkiye büyüsün diyeceğiz" dedi.