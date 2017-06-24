Başbakan Yıldırım: Erzincan'ın 2071 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak projeyi hayata geçiriyoruz

Yıldırım, Erzincan Valiliği'ni ziyaretinin ardından, Atatürk Parkı'ndaki bayramlaşma programında konuştu.

Kentin 2071 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak yeni bir su projesinin önümüzdeki yıllarda hayata geçireceklerini açıklayan Yıldırım, yeni onayladığı Tramvay Projesi'nin de hayırlı olmasını diledi.

Başbakan Yıldırım, Doğu'da ve Güneydoğu'da bölücü terör örgütünün çukur siyaseti sonunda büyük mağduriyetlerin yaşandığını, iş yerlerinin tahrip olduğunu, evlerin harap olduğunu belirterek, bunların giderilmesi için hükümet tarafından 23 ilin cazibe merkezi ilan edildiğini, buraların arasında Erzincan'ın da yer aldığını ifade etti.

Herkesin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Yıldırım, sınır boylarında, dağlarda, vadilerde milletin güvenliği için gece gündüz demeden nöbet tutan, Türkiye'nin huzuru, barışı, kardeşliği için çalışan güvenlik güçlerine kolaylıklar diledi.

#CANLI @TC_Basbakan Yıldırım: Erzincan'ın 2071 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak projeyi hayata geçiriyoruz pic.twitter.com/6f37aoS6cO — 24 TV (@yirmidorttv) June 24, 2017

Başbakan Binali Yıldırım, Ramazan Bayramı münasebetiyle geldiği memleketi Erzincan’da il protokolü bayramlaşma törenine katıldı. Atatürk Parkı’nda konuşmasını yapan Başbakan Yıldırım, milletin hiçbir zaman tuzaklara düşmediğini belirterek, “Bugüne kadar bu millet tezgaha gelmedi ve tuzaklara düşmedi. Zaman zaman Alevi Sünni, Türk Kürt, solcu sağcı diye aramıza fitne sokmaya çalıştılar, kardeşliğimizi azaltmaya çalıştılar. Evelallah hiçbirine boyun eğmedik, itibar etmedik. Kirli tuzaklara karşı bir ve beraber olduk. Millet olarak, vatandaş olarak, ne kadar birlik olursak o kadar güçlü oluruz. Yapay tartışmaları, nifak ve fitne girişimlerini bozduğumuz sürece bizi kimse tutamaz. Bizi kardeşlik kurtaracak kardeşlik büyütecek” dedi.

Vatandaşların bayramını kutlayan Başbakan Yıldırım, “Bayramınız mübarek olsun, geleceğiniz aydınlık olsun” diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, buradaki törenin ardından baba ocağı Kayı köyüne hareket etti.